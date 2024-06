Adolescente atira em homem e é apreendido com arma e drogas em Sete Lagoas

Um homem de 26 anos foi vítima de tentativa de homicídio na noite de quinta-feira (13) no bairro Canadá, em Sete Lagoas. O suspeito, um adolescente de 16 anos, foi apreendido pela Polícia Militar (PM) com uma arma de fogo e drogas.

De acordo com a PM, o jovem estava em sua casa quando o menor invadiu o local e efetuou disparos de arma de fogo. A vítima foi atingida no tórax, mas conseguiu se refugiar dentro de casa e acionar a polícia.

Quando os policiais chegaram, encontraram a vítima consciente com uma mancha de sangue no lado esquerdo do tórax. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e prestou os primeiros socorros, que foi encaminhada para o Hospital Municipal de Sete Lagoas.

A irmã da vítima, relatou aos militares que estava na casa do namorado quando recebeu uma ligação de familiares informando que seu irmão havia sido baleado. Ela então se dirigiu ao local e encontrou o menor infrator caído em uma vala com uma bicicleta, com o rosto lesionado e sangrando.

Em depoimento à PM, a vítima relatou que estava no interior da sua residência quando foi chamado no portão. Ao abri-lo, foi surpreendido pelo menor infrator com dois disparos de arma de fogo. A vítima conseguiu se esquivar dos disparos e correu para dentro da casa, mas foi perseguida pelo menor até a porta da sala, onde foi atingida por um terceiro disparo que transfixou o vidro da porta e a feriu no tórax.

Após colher as informações, a PM identificou um possível endereço do menor no bairro CDI e foi até o local, onde o menor foi localizado e confessou o crime. O menor alegou que o motivo da tentativa de homicídio seria vingança pela morte do pai.

Durante a busca no local, a PM encontrou um revólver calibre 32, duas munições intactas, quatro munições deflagradas e quatro papelotes de substância análoga ao crack.

O menor foi apreendido e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Sete Lagoas, junto com os materiais apreendidos.

Djhéssica Monteiro com informações da 19ªRPM