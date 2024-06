Homem em situação de rua é esfaqueado durante a madrugada em Belo Horizonte

Um homem de 44 anos, em situação de rua, foi esfaqueado enquanto dormia na madrugada deste sábado (15 de junho). O crime ocorreu na Avenida Silva Lobo, no bairro Nova Granada, região Oeste de Belo Horizonte.

Imagem Ilustrativa

Conforme o boletim de ocorrência, o homem foi atingido por quatro facadas: uma nas costas, uma no peito, uma na mão esquerda e outra nas nádegas. A vítima não conseguiu descrever o suspeito, pois estava dormindo no momento do ataque. O Samu socorreu o homem e o levou para a UPA Centro-Sul. Devido à gravidade dos ferimentos, ele foi transferido para o Hospital João XXIII.

Uma testemunha, também em situação de rua, informou aos policiais que a vítima teria furtado outras pessoas que vivem na rua e que o suspeito cometeu o crime "para se vingar". O suspeito ainda não foi localizado pela polícia.

Da Redação com O Tempo