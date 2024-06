Corpo é encontrado em carro incendiado na região metropolitana de Belo Horizonte

Um corpo carbonizado foi encontrado dentro de um carro incendiado na manhã deste sábado (15) no bairro Granjas Primavera, em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte. O caso, envolto em mistério, mobilizou a Polícia Militar e a perícia da Polícia Civil, que trabalham para identificar a vítima, determinar a causa do incêndio e encontrar os responsáveis pelo crime.

Foto: Reprodução/ Internet

O veículo, um GM Ipanema, foi encontrado por volta das 8h por pessoas que passavam pela região, conhecida por suas chácaras e sítios. Segundo o tenente Martins, do 40º Batalhão da PM, a cena era chocante: o carro estava completamente destruído pelo fogo, e o corpo da vítima, devido ao grau de carbonização, sequer teve seu sexo identificado.

Placas do carro também foram consumidas pelas chamas, dificultando ainda mais a investigação. No entanto, dentro do veículo, os peritos encontraram um revólver calibre 38 carbonizado.

Até o momento, ninguém havia registrado o desaparecimento de nenhuma pessoa na região. A PM segue realizando buscas no local e na região em busca de pistas que levem à identificação da vítima, à elucidação do crime e à captura dos responsáveis. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames periciais.

O caso segue em investigação e a PM pede a quem tiver qualquer informação que possa ajudar na elucidação do crime que entre em contato com a corporação.

Da redação