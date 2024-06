Furto em empresa de Pedro Leopoldo: Polícia prende suspeitos e recupera parte dos itens roubados

Na tarde de segunda-feira (17), no bairro Andyara em Pedro Leopoldo, a Polícia foi acionada para atender a um furto na empresa “Aliança Alimentos”. Segundo o relato do solicitante, ao chegar na empresa naquele dia, percebeu que diversos materiais haviam sido subtraídos, incluindo dois botijões de gás P13, uma furadeira de impacto Makita de 3kg e uma lixadeira Bosch.

As câmeras de vigilância registraram toda a ação do autor, que entrou no estabelecimento pelo portão lateral e saiu carregando os produtos furtados. O suspeito foi identificado nas imagens com características físicas específicas e usando uma tornozeleira eletrônica na perna direita.

Após intensas diligências com base nas informações coletadas, a equipe de patrulha tática localizou o suspeito na área conhecida como “Favelinha”. O indivíduo, de nacionalidade argentina, já era conhecido pelas autoridades por um roubo anterior ocorrido em 10 de junho de 2024. Em entrevista, ele confessou o furto na empresa e indicou a residência onde parte dos produtos estava guardada. Na residência mencionada, os policiais encontraram um dos botijões de gás, confirmado como sendo o mesmo furtado na empresa, além de outros produtos do roubo anterior cometido pelo suspeito.

Durante as buscas, foi identificado que a furadeira estava em posse de um segundo indivíduo, enquanto a lixadeira Bosch havia sido vendida por R$50 para um terceiro homem, que não foi localizado. Outro indivíduo presente na residência também foi detido sob suspeita de receptação, após ser encontrado com uma mochila contendo uma barraca e um saco de dormir relacionados ao roubo anterior.

Diante dos fatos, três homens foram presos em flagrante por furto e receptação, respectivamente. Todos foram informados de seus direitos e conduzidos para a confecção do registro de ocorrência, sendo posteriormente apresentados às autoridades competentes.

