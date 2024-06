Homem é morto após ameaçar comerciante no interior de Minas

Um homem de 29 anos foi morto durante abordagem policial em Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha, na noite de terça-feira (18). Tudo começou após o homem ameaçar um comerciante na cidade.

Foto: Polícia Militar / divulgação

A Polícia Militar foi acionada após a ameaça na comunidade Alfredo Graça. O comerciante contou que não quis vender um saco de ração para o homem, já que ele não paga as dívidas na cidade. Insatisfeito, o autor levantou a blusa, mostrou uma arma de fogo na cintura e disse que o comerciante “iria ver”.

O comerciante contou à PM que o suspeito seguia para a cidade de Araçuaí, momento em que foi acionado o cerco e bloqueio seguido do rastreamento em locais que ele costuma frequentar. O suspeito foi visto sentado no quintal da casa do primo, onde costuma ficar. A PM perguntou se o suspeito estaria armado, ele negou, mas levou a mão na cintura e sacou o revólver.

O boletim de ocorrência afirma que os militares pediram para o suspeito largar a arma, o que não foi acatado. “Diante do descumprimento de ordem, os militares viram como única opção a necessidade de efetuar disparos de arma de fogo contra o homem com o objetivo de fazer cessar a iminente e injusta agressão”, argumentou a polícia. O homem foi alvejado no tórax e no braço esquerdo.

A equipe realizou o socorro do homem até o hospital municipal, mas ele não resistiu e morreu. Com o suspeito a PM recolheu um revólver calibre 32 com duas munições “mascadas” e a motocicleta dele. Os policiais militares envolvidos na ocorrência foram ouvidos no batalhão.

Com O Tempo