Intruso é detido após tentativa de invasão em casa à venda em Sete Lagoas

Na madrugada desta quarta-feira (19), um homem foi detido pela Polícia Militar após tentar invadir uma residência à venda no bairro Jardim Arizona, em Sete Lagoas.

Foto: Reprodução/ Internet

Segundo informações, o imóvel vinha sendo alvo constante de vandalismo e furtos desde o início do ano. O vigilante do local percebeu a invasão por volta das 23h30 e ao entrar no local, encontrou o homem dentro da casa. O suspeito alegou que estava apenas tentando passar a noite no local, pois a casa aparentava estar abandonada.

As câmeras de segurança do imóvel não estavam funcionando devido à falta de energia elétrica, causada por um furto de fiação anterior. O proprietário foi orientado a reforçar a segurança da residência com correntes nos portões, já que a casa permanecerá desocupada por tempo indeterminado enquanto aguarda venda.

O homem detido foi encaminhado para a delegacia para os procedimentos legais cabíveis.

Da redação