Homem armado com espingarda invade escola para crianças com deficiências em Caeté

Um homem armado com uma espingarda, usando máscara, luvas e capuz, invadiu a Escola Municipal Colibri, localizada no Centro da cidade de Caeté, na Região Metropolitana de BH, na tarde desta terça-feira (10). A escola fica a 100 metros de um batalhão da Polícia Militar.

Câmera de segurança registrou o momento do assalto em uma escola para crianças com deficiência, em Caeté. — Foto: Reprodução

Uma câmera de segurança da instituição flagrou a ação do bandido.

Segundo uma das professoras, que estava na escola no momento do assalto, o suspeito entrou no prédio "tranquilamente". Ela pediu para não ser identificada na matéria.

"Estávamos no fim do expediente, preparando para irmos embora, cerca de cinco professores, quando vimos um homem com uma espingarda entrando na escola. A gente nem acreditou, achamos que era brincadeira, quando ele gritou, pedindo dinheiro e celular. Cena de filme", explicou a professora.

Segundo a vítima, o homem levou celulares e cerca de R$100. Ele conseguiu fugir.

"Foram minutos terríveis, de muita vulnerabilidade, a gente não sabe o que vai acontecer, mas graças a Deus, não tivemos nenhum problema físico. Ficamos desesperados, acionamos a polícia e registramos ocorrência. A gente quer mais segurança", pediu a vítima.

No momento do assalto, não havia alunos na escola. As aulas presenciais não voltaram na instituição, que tem o ensino voltado para crianças com algum tipo de deficiência.

Em nota, a Polícia Civil informou que instaurou inquérito para apurar o assalto e disse às 15h31 que até o momento não houve prisão. A ocorrência será investigada pela Delegacia de Caeté.

A Secretaria Municipal de Educação de Caeté disse que "todas as escolas sob responsabilidade da Prefeitura Municipal de Caeté contam com monitoramento em tempo real e, justamente por isso, rapidamente foi possível acionar a Polícia Militar, que possui um pelotão há cerca de 200 metros do local, e ceder as imagens do momento do assalto."

A secretaria informou também que, "felizmente, foram levados apenas alguns pertences das servidoras, não sofrendo nenhuma delas agressões ou complicações de saúde após o incidente."

A prefeitura explicou que as escolas que permanecem fechadas ou se encontram em locais mais afastados da cidade, "contam com vigias dia e noite, além do monitoramento por câmeras".

Com G1