Mulher joga coquetel molotov em segurança após ser expulsa de boate por ter sido flagrada usando cocaína

Uma mulher de 25 anos foi presa depois de jogar um coquetel molotov contra a segurança de uma boate em Ipatinga, no Vale do Aço, na madrugada deste sábado (2). Ela teria sido expulsa do estabelecimento após ser flagrada usando cocaína no banheiro.

Caso aconteceu na madrugada deste sábado em uma boate de Ipatinga - Foto: Reprodução/Instagram

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a funcionária vistoriava o local quando flagrou a suspeita usando a droga no banheiro feminino. Ao ser advertida verbalmente, a mulher passou a ameaçar a segurança de morte, e foi retirada do local com a ajuda de outros profissionais.

Em seguida, conforme a PM, ela teria ido a um posto de combustíveis, e voltou à boate com gasolina em um recipiente. A mulher então preparou o coquetel molotov e jogou na direção da segurança que a denunciou. Com uma caixa de fósforos, ela ainda tentou incendiar as dependências da entrada do local, mas ninguém se feriu.

A suspeita fugiu, mas foi encontrada pouco tempo depois em um matagal. Ela desacatou os policiais, dizendo ser "uma bandida no Rio de Janeiro" e que a PM mineira "não tinha moral para prendê-la".

Depois de presa, a suspeita foi levada a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na cidade, e levada a uma delegacia. Parte da entrada da boate chegou a ser interditada, mas foi liberada pouco tempo depois.

Com Itatiaia