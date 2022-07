Pai mata filho com facada por 'não aceitar agressão', em Minas

Um homem de 47 anos foi preso nesse domingo (3) suspeito de matar o próprio filho, de 23 anos, em Rio Paranaíba, na região do Alto Paranaíba, com uma facada no peito. De acordo com informações da Polícia Militar, o homem disse que não tinha um bom relacionamento com o jovem e que o rapaz já havia dado um tapa no rosto dele.

Filho teria avisado à mãe que foi golpeado pelo pai, mas morreu antes de chegar ao hospital — Foto: Pixabay / divulgação

Conforme o boletim de ocorrência, pessoas que estavam próximas ao local do crime acionaram os militares, avisando que um jovem havia sido esfaqueado.

A polícia foi até o local e começou a procurar pelo suspeito. O pai da vítima foi encontrado na casa de um vizinho, ainda com a faca na mão e apresentando sinais de embriaguez.

Aos policiais, o homem falou sobre o mau relacionamento com o filho e afirmou que não aceitava ser agredido por ninguém.

A mãe do jovem, por sua vez, relatou que no momento do crime estava deitada e que o filho fazia a janta. De repente, ele chegou no quarto e avisou que tinha sido atingido pelo pai. O rapaz foi levado para o hospital, mas já chegou sem vida à unidade de saúde.

A faca foi apreendida, e o caso será investigado.

Com O Tempo