Homem tenta agredir mulher, filhos entram no meio e são atacados pelo pai

Um homem foi preso no último domingo (3) suspeito de agredir os filhos com um cipó após a dupla tentar defender a mãe, em Uberaba, no Triângulo Mineiro.

Segundo mulher, homem teria agido por ciúmes — Foto: Pixabay

De acordo com informações do boletim de ocorrência, o acusado teria tentado machucar a companheira, e os filhos do casal entraram no meio.

Segundo a mulher contou à Polícia Militar, o casal e os filhos, de 9 e 14 anos, estavam em um bar. Em determinado momento, ela começou a dançar sozinha. O homem ficou bastante exaltado e partiu para cima da companheira.

Os filhos do casal imediatamente tentaram proteger a mãe. O suspeito, então, passou a agredi-los com um cipó, deixando lesões no corpo da menina de 9 anos.

O homem fugiu do local, mas foi encontrado pela polícia. Ele foi preso pela agressão e lesões causados nos filhos e pela ameaça à mulher.

Com O Tempo