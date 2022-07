Mulher é obrigada a beijar assaltante para não perder o celular e acaba roubada

Uma mulher de 30 anos teve o celular roubado enquanto caminhava pelas ruas de Ipatinga, na região do Vale do Aço, nesse domingo (3). O suspeito até chegou a prometer não praticar o crime e, para isso, obrigou a vítima a beijá-lo. Mesmo assim, ele acabou levando o aparelho. Um indivíduo chegou a ser encontrado, mas por falta de provas acabou não sendo preso.

Caso foi encerrado na Delegacia de Plantão de Ipatinga — Foto: Reprodução / Google Street View

De acordo com a Polícia Militar, a mulher contou que passou a ser perseguida por um homem no bairro Canaã. Em determinado momento, o suspeito começou a conversar com ela e sacou uma arma de fogo e pediu o celular. Conforme registrado na ocorrência, a mulher falou que não poderia entregar o aparelho pois precisava dele.

O homem então perguntou o que ela "poderia dar em troca". Mesmo ela dizendo que não tinha nada, o suspeito a pediu um beijo com a promessa de não levar o celular. Mesmo após a mulher beijá-lo, o homem acabou levando o aparelho.

Imagens de câmera de segurança de uma igreja registraram a ação. A polícia conseguiu chegar à casa do suposto autor do crime, no entanto, a vítima não soube precisar se era ele o suspeito. Por conta da falta de indícios, ele acabou sendo liberado. A ocorrência foi encerrada na Delegacia de Plantão de Ipatinga.

Com O Tempo