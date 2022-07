Homem é rendido durante velório do pai e tem caminhonete roubada em Minas

Além de sofrer a tristeza de perder o pai, um homem de 47 anos ainda passou pelo transtorno de ter a caminhonete roubada durante o velório, em Oliveira, no Centro-Oeste de Minas Gerais, nesta quarta-feira (6).

Assalto aconteceu em cemitério da cidade. — Foto: Reprodução Google Street View

De acordo com a Polícia Militar, a vítima estava na capela do Cemitério Parque das Oliveiras, quando foi rendida por dois suspeitos, um deles armado, que anunciaram o assalto. Ele foi obrigado a entregar as chaves do carro.

Na sequência os criminosos fugiram com a caminhonete. Os criminosos foram flagrados na BR-494 onde foi dada ordem de parada pela polícia, mas os suspeitos entraram na contramão e conseguiram fugir.

A polícia militar faz rastreamentos na região para tentar encontrar os suspeitos do crime. A ocorrência será repassada à Polícia Civil posteriormente.

Com O Tempo