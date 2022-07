Paraopeba: homem não tem dinheiro para pagar motel e é detido

Caso insólito em Paraopeba: um homem de 32 anos foi preso na tarde da última segunda-feira (4) após tentar sair de um motel sem pagar.

Foto: Google Maps / ilustrativa

O indivíduo chegou na companhia de um outro homem no local, que fica no bairro Nossa Senhora do Carmo, por volta de 5h da manhã. Este companheiro saiu do motel às 16h da tarde, segundo a gerência.

Na hora do parceiro sair, foi cobrado o valor de R$ 197, mas ele alegou que não tinha dinheiro; então a Polícia foi chamada pelo estabelecimento. Lá, ele relatou aos militares que o combinado foi que seu companheiro arcasse com o pagamento das contas e que o mesmo estaria saindo mas retornaria para isso.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, que, mesmo com o acordo do pagamento, o homem não conhecia o parceiro com qual saiu para o motel. Lá, eles teriam usado drogas e outros produtos do local.

O indivíduo foi detido, mas liberado após Termo Circunstancial de Ocorrência.

Da redação com 25º BPM