PM apreende menor após mandado de busca e apreensão no bairro Dona Sílvia

Foi apreendido no último sábado (2) um menor de 17 anos acusado de tráfico de drogas no bairro Dona Sílvia. A ação aconteceu através de mandado de busca e apreensão.

Foto: 25º BPM / Divulgação

Militares foram até a casa do infrator, na Rua I e, com ajuda de um cão farejador da Ronda Ostensiva Com Cães (ROCCA), foi encontrado 67 papelotes de cocaína, buchas de maconha e anotação do tráfico de drogas.

Todo o material foi apreendido e levado juntamente com ele para a delegacia. Ele responderá por tráfico.

Da redação com 25º BPM