Suspeito de esfaquear cadela é agredido com madeira com pregos em Minas

Um jovem de 26 anos foi agredido com um pedaço de madeira com pregos nessa quarta-feira (6), em Juiz de Fora, na Zona da Mata.

Policiais encontraram a vítima pedindo socorro em uma avenida da cidade — Foto: Pixabay

Os policiais compareceram ao local e ouviram o relato da vítima, que foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Logo depois, os militares fizeram um rastreamento e encontraram o suspeito de agredir o rapaz dentro de uma casa abandonada.

O homem confessou as agressões. Ele afirmou para os militares que o jovem partiu para cima da cadela dele com uma faca. Por isso, pegou um pedaço de madeira com pregos e o feriu.

A vítima, por sua vez, alega que não esfaqueou a cadela do suspeito. Segundo ele, o homem o agrediu após os dois discutirem por “motivos fúteis”. O jovem segue hospitalizado, e o quadro de saúde dele não foi informado.

O suspeito de cometer o crime, um homem de 36 anos, foi preso em flagrante. Aos policiais, o indíviduo alegou que a vítima tinha esfaqueado a cadela dele.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, militares receberam a informação de que havia um jovem em uma avenida da cidade pedindo socorro, com vários ferimentos na cabeça.

Com O Tempo