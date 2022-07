Homem é morto após invadir unidade policial armado com uma faca

Armado com uma faca, um homem de 26 anos invadiu, na tarde desta quarta-feira (6), a 5ª Região Integrada Segurança Pública (RISP), em Uberaba, no Triângulo Mineiro. O suspeito, depois de partir para cima de um policial militar que tentou abordá-lo, acabou baleado e morreu enquanto era socorrido.

Por meio de uma nota, a Polícia Militar (PM) informou que o jovem invadiu a unidade policial por volta das 15h, de moto, passando pela contramão na cancela da entrada do local. Câmeras de segurança mostraram o momento, porém, as imagens não foram divulgadas pela corporação.

Ainda segundo a PM, já no interior da RISP, ele foi abordado por policial militar de 42 anos, que questionou o que ele estaria fazendo ali, mas o suspeito ignorou as perguntas e seguiu para outra parte do prédio.

"Diante dos fatos, o policial verbalizou novamente com o suspeito, o qual não acatou suas ordens, tendo repentinamente se voltado para o policial com uma faca em punho, com o intuito de atacá-lo. O militar, para repelir a injusta agressão, efetuou disparo de arma de fogo contra o indivíduo, vindo a acertá-lo na região do abdômen", detalhou a PM por meio de nota.

Informações não confirmadas pela polícia indicam que o homem teria invadido o local para tentar atacar uma mulher que trabalhava na limpeza do prédio. "Os procedimentos legais cabíveis estão sendo adotados, além de outros levantamentos sobre a possível motivação do autor", finalizou a corporação.

Morto após socorro

Após o disparo, a corporação acionou o socorro, tendo comparecido ao prédio equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Foi realizado o atendimento emergencial, entretanto, acabou não resistindo e morreu dentro da ambulância.

