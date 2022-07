Ladrão furta 20 kg de picanha e volta ao mesmo local para roubar TV e notebook

Um ladrão invadiu um prédio na Savassi, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, na última quarta-feira (6), e conseguiu furtar 20 quilos de picanha. Não satisfeito, na mesma noite, o suspeito também conseguiu entrar no prédio e levou um televisor e um notebook.

Homem furta 20kg de picanha — Foto: Reprodução

Horas após dos furtos, já no começo da manhã desta quinta-feira (7), os moradores dos prédios foram surpreendidos com mais uma ação do homem. Ele tentou entrar novamente em um dos apartamentos, mas, desta vez, foi surpreendido pelo dono do imóvel, que acionou a Polícia Militar. No entanto, ele escapou.

Câmeras de vigilância registraram a ação do assaltante. Na casa do advogado, foi possível visualizar que o criminoso furtou carne do freezer, outros alimentos, além de facas de cozinha. A vítima revelou que, no momento da invasão, a esposa e os dois filhos pequenos estavam sozinhos em casa.

"Minha esposa me ligou assustada dizendo que um criminoso havia entrado em nosso apartamento. Falei para ela não fazer barulho e me esperar chegar. Saí do trabalho desesperado. Quando cheguei em casa, o homem já tinha ido embora. Dei graças a Deus que ele não mexeu com minha família. Entretanto, fiquei sabendo que ele havia furtado o imóvel que fica ao lado do meu. No dia seguinte, meu vizinho me contou que ele estava tentando entrar no prédio para nos furtar outra vez" , detalhou a vítima.

Ainda conforme o advogado, os moradores dos prédios estão com medo de que o suspeito volte a praticar seus furtos. Por isso, a segurança será reforçada."Vamos investir ainda mais em segurança. Estamos com medo de sair de casa. Há morador do prédio que resolveu não passar esta noite no local por medo", finalizou a vítima.

Com O Tempo