Briga após esbarrão em carro acaba com homem esfaqueado

Uma possível briga de trânsito terminou com um homem esfaqueado em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, no fim da noite deste sábado (9). A vítima, de 38 anos, estava dentro do carro com o filho de um ano e três meses de idade.

Desentendimento foi registrado na rua Paulo César de Mendonça — Foto: Reprodução/ Google Street View

De acordo com a Polícia Militar, a esposa do ferido relatou que o casal parou o automóvel na rua Paulo César de Mendonça, no bairro Nossa Senhora da Conceição, por volta das 23h, para comprar comida. Ela saiu do veículo e foi a um comércio.

Nesse momento, um outro carro chegou e esbarrou na traseira do automóvel parado. Na versão do autor das facadas, a situação teria incomodado o motorista da frente, que teria saído do carro e o agredido.

Em retribuição, o homem, de 39 anos, teria pegado uma faca que estava na cintura dele e acertado a perna e a mão esquerdas da vítima. Já o atingido afirmou que a agressão foi iniciada pelo esfaqueador.

O homem mais novo foi levado para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) Ressaca, em Contagem. O agressor foi levado para a delegacia, onde prestou depoimento, e depois foi liberado.

Com O Tempo