Lutadora invade a casa da ex e esfaqueia atual namorado dela

Uma mulher de 33 anos, lutadora de Muay Tay, invadiu a casa da ex- namorada e tentou matar o atual namorado da vítima no bairro Taquaril, na região Leste de Belo Horizonte, neste domingo (10). Ela ainda promoveu quebradeira na residência.

De acordo com a Polícia Militar, a suspeita foi até a casa da ex-namorada para tentar reatar o relacionamento. Após chamar a ex e não ser atendida, ela arrombou a porta e encontrou a ex com o atual namorado.

A lutadora se revoltou, pegou uma faca e atingiu as costas do atual namorado da ex. Ela disse que iria se matar também. A mulher ainda agrediu a ex com socos. A suspeita não protagonizou nenhuma morte porque uma testemunha chegou à casa com uma arma de fogo e mandou ela soltar a faca. Como a agressora é lutadora, houve dificuldades na imobilização dela.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, a vítima contou que teve um relacionamento de três meses com a suspeita e que as duas terminaram o namoro de forma pacífica. Há duas semanas a vítima estava em um novo relacionamento.

Já a suspeita defende que ela e a ex não tinham terminado e tinham combinado de passar o domingo juntas. Ela disse que tinha sido traída pela vítima uma outra vez, mas queria fazer as pazes e reatar.

A mulher ainda disse que não tinha intenção de golpear o atual namorado da ex, mas que ele estava atrapalhando ela a tirar sua própria vida. No entanto, relatos de testemunhas dão conta que ela teria dito que mataria o homem e depois se mataria.

A lutadora disse que tem transtorno de bipolaridade - doença caracterizada pela alteração repentina de humor - e faz usos de antidepressivos e ansiolíticos, mas não teria tomado os remédios.

Os três envolvidos na ocorrência foram levados para atendimento médico na Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) Leste e depois foram encaminhados a delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada. A vítima disse que vai requerer a medida protetiva contra a ex.

