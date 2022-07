Tiro em poste rende prisão de quatro pessoas em Sete Lagoas

Uma "ideia" estranha rendeu uma grande confusão no bairro Alvorada na noite desse último domingo (10).

Foto: Google Maps / ilustrativa

Um indivíduo de 37 anos estava atirando em uma lâmpada de um poste na rua Dolores Duran. Um casal e uma idosa de 62 anos foram até o local para saber o que estava acontecendo. O atirado então deu um soco no rosto da senhora, iniciando-se a confusão.

O filho da mulher agredida pegou um copo de vidro e jogou em direção ao rosto do atirador, entrando em luta corporal na sequência. A nora da idosa percebeu que tinha um outra pessoa armada no local e também interveio. O carregador de um arma de fogo teria caído no chão; o grupo retornou para as suas respectivas casas, acionando a Polícia.

Os agentes foram até o local e detiveram as quatro pessoas envolvidas na briga. Não houve informação se a idosa precisou de atendimento médico.

A suposta arma que estaria na posse do atirador e de uma mulher no imbróglio não foi encontrada.

Da redação com 25º BPM