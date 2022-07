Aluno é esfaqueado por outro estudante em escola após briga na fila da merenda

Um aluno de 14 anos foi esfaqueado por um outro estudante de 15 anos na porta de uma escola estadual no bairro Santa Tereza, na região Leste de Belo Horizonte, na noite desta segunda-feira (11).

Esfaqueamento ocorreu em frente a escola no bairro Santa Tereza. — Foto: Reprodução Google Street View

De acordo com a Polícia Militar, a direção da escola acionou a viatura. A vítima contou que a confusão começou por causa de uma briga na fila da merenda da Escola Estadual José Bonifácio, onde ocorreu o crime.

O estudante agredido ainda contou aos policiais que sofreu agressão física e verbal do suspeito anteriormente. Nesta segunda-feira, o suspeito esfaqueou a vítima, porque ela teria ameaçado a namorada do agressor.

O aluno ficou ferido com uma facada no abdômen e foi socorrido a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) Centro-Sul, em Belo Horizonte. O adolescente agressor não foi encontrado. A ocorrência foi repassada à Polícia Civil para investigações.

Esse é mais um caso de violência em instituição de ensino. Há uma escalada crescente de casos de ameaças em escolas em Minas Gerais, neste ano. Investigações da Polícia Civil já impediram pelo menos quatro massacres em escolas do Estado.

Saiba o que diz a Secretaria de Estado de Educação sobre o fato ocorrido nesta segunda



Por nota a Secretaria de Estado de Educação (SEE), informou que “a briga ocorreu após o horário letivo e o estudante agredido retornou à escola para pedir ajuda, momento em que foi imediatamente socorrido e levado ao Pronto Socorro. O desentendimento entre os dois estudantes, que não frequentam a mesma etapa de ensino, começou com uma discussão em uma rede social. Não houve ameaça à direção da escola”.



A secretaria informou ainda que a equipe de inspeção escolar da Superintendência Regional de Ensino Metropolitana A, responsável pela unidade de ensino, está acompanhando o caso. Ainda segundo a secretaria, os alunos e familiares serão ouvidos sobre o caso para que sejam tomadas as medidas cabíveis.



“Ressaltamos que a SEE/MG desenvolve e estimula a realização de ações de combate à violência no ambiente escolar, além de contar com parcerias em iniciativas dessa temática como o Programa de Convivência Democrática”, conclui a nota.

Com O Tempo