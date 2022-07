Operação conjunta prende dupla de ladrões de veículos no centro de Sete Lagoas

Agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) e da Polícia Civil de Sete Lagoas conseguiram prender dois suspeitos de praticar furtos a carros no centro da cidade. Os criminosos não são da cidade.

Roubos aconteciam em estacionamentos próximos ao terminal urbano / Foto: Alan Junio / Arquivo

Foram três meses de investigações. Os criminosos foram presos no dia 6 de julho, de cidades da Grande BH: M.L.L. (44 anos) e V.L.R.L. (21 anos). Eles estavam em um Chevrolet Kadett próximo do Terminal Urbano com diversos materiais para abrir carros.

Segundo a força-tarefa, o bando está em atuação conhecida desde 2021, onde teriam furtado cerca de 12 veículos entre os bairros Centro, Boa Vista e Chácara do Paiva - o principal foco dos crimes seriam os estacionamentos perto do Terminal Urbano.

Bandidos se escondiam de vigilância

De acordo com o comandante da GCM de Sete Lagoas Sérgio Andrade, o grupo evitava vigilância eletrônica: “Eles escolhiam sempre locais onde não existia monitoramento por meio de câmeras do sistema público [de vigilância Olho Vivo] ou até mesmo particulares”.

Mas foram as câmeras portais que ficam nas entradas e saídas da cidade que conseguiram flagrar as ações: “O último crime cometido na região do Terminal Urbano com esta mesma característica foi no início de março. Somente um mês depois dessa ocorrência eles voltaram a atuar em Sete Lagoas”, afirma Sérgio Andrade.

Da redação com Prefeitura de Sete Lagoas