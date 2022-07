Mãe vende filho por R$ 17,5 mil para pagar plástica no nariz

A polícia russa prendeu uma mulher de 33 anos e um casal por tráfico de pessoas. De acordo com informações do jornal Daily Star, a mulher teria vendido seu filho recém-nascido por R$ 17,5 mil com o objetivo de pagar uma plástica no nariz.

Mulher de 33 anos negociou com casal antes do nascimento do filho — Foto: Reprodução/@mvd_dagestan

Segundo autoridades locais, a negociação foi feita da seguinte maneira: o casal pagaria 10% como entrada - o que daria cerca de R$ 1.750 - e o restante seria entregue posteriormente. A mulher aceitou a proposta e entregou o filho cinco dias depois do nascimento.

Depois da transação, o bebê passou mal e precisou ser levado para o hospital, onde os funcionários pediram pela certidão de nascimento para dar continuidade ao atendimento. Porém, o casal não tinha o documento para apresentar levantando suspeitas dos funcionários.

O caso aconteceu em Kaspiysk, Dagestan, na região Sul da Rússia e segue em investigação. O nome da mulher não foi divulgado.

Com O Tempo/ Daily Star