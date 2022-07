Jovem sai para matar desafeto, mas é assassinado em Minas

Um jovem de 18 anos foi assassinado em Itaobim, na região do Vale do Mucuri, de Minas Gerais, ao ir encapuzado matar com mais dois comparsas para executar um desafeto deles, na noite desta segunda-feira (11).

Foto: Raquel Freitas - g1

De acordo com a Polícia Militar, ele foi executado com sete tiros. A vítima se identificava como integrante de uma gangue da cidade e no mês passado tinha matado um homem.

O jovem ainda tinha envolvimento em várias ocorrências de homicídio, roubos, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.

A autoria e motivação para a morte do jovem de 18 anos são desconhecidas. São feitas diligências para encontrar os possíveis suspeitos.

A perícia da Polícia Civil esteve no local e apreendeu duas toucas ninjas e dez cápsulas de arma de fogo. O caso foi repassado à Polícia Civil para investigações.

Com O Tempo