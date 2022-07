Teledroga: perseguição tem homem preso por tráfico em Sete Lagoas

Foi preso na última terça-feira (12) um homem de 25 anos acusado de vender entorpecentes pela "modalidade" de tele-droga, no bairro Santo Antônio, em Sete Lagoas.

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

Militares haviam recebido a informação de que o suspeito estava em um Volkswagen Gol escuro fazendo a entrega dos materiais. Ele foi encontrado próximo ao Shopping Sete Lagoas, mas fugiu em alta velocidade. Durante a fuga ele jogou pela janela 20 papelotes de cocaína.

O veículo do autor foi interceptado no cruzamento das Avenidas Marechal Castelo Branco com Secretário Divino Padrão. Na busca no Gol, foi encontrado R$ 268 em dinheiro vivo e um telefone.

O suspeito recebeu voz de prisão e responderá por tráfico de drogas. Ele foi encaminhado para a delegacia.

Da redação com 25º BPM