Menina é estuprada em casa de amiga da família após pais irem para culto em Minas

Uma menina de 11 anos foi estuprada enquanto ficou na casa de uma amiga da família para os pais irem para a igreja, em Uberaba, no Triângulo Mineiro, nesta quinta-feira (14). De acordo com o boletim de ocorrência, os pais da criança contaram que a filha têm costume de ficar na casa dessa amiga da família enquanto eles vão para cultos na cidade.

Homem foi preso por estuprar da criança. — Foto: Claudia Soraya/Unsplash/divulgação

Nesta quinta-feira, a menina ligou para a mãe pedindo para ir embora. A mulher estranhou a ligação já que a criança gostava de ficar na casa da amiga da família. Os pais questionaram a menina sobre o que teria acontecido e ela revelou que um homem a estuprou. A família descobriu que estava tendo uma festa na casa da mulher onde a filha foi deixada.

A vítima disse que estava no quarto com outra criança de 4 anos e que o menino pediu leite para a mãe. A mulher levou o filho para se alimentar. Enquanto isso, um homem de 43 anos entrou no quarto sentou na cama e começou a passar as mãos no corpo dela e ainda perguntou se ela estava sem calcinha. A vítima saiu do quarto desesperada e pediu a amiga da família para ligar para a mãe dela.

Após os pais ficarem sabendo do crime, eles pediram que a criança apontasse o suspeito e ela indicou o homem de 43 anos. A Polícia Militar foi chamada ao local. Primeiro o homem negou o crime, mas depois confessou. O suspeito era um amigo de trabalho da dona da casa com que a menina tinha ficado sob os cuidados para os pais saírem. O homem foi levado para a Delegacia de Polícia Civil, onde o caso será investigado.

Com O Tempo