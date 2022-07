Suposto triângulo amoroso termina em morte em Minas

Um homem foi morto nessa quinta-feira (14) com vários tiros em Três Marias, na região central do Estado. De acordo com informações de testemunhas à Polícia Militar, o assassinato ocorreu cerca de dois meses após a vítima discutir com um indivíduo que teria um caso com a esposa dele.

Conforme boletim de ocorrência, viaturas foram chamadas até o local do crime. Lá encontraram o corpo com várias perfurações de arma de fogo. As balas atingiram as nádegas, ombro, costas, peito e rosto do homem.

A mulher da vítima foi procurada pelos militares e afirmou que chegou a trocar mensagens com o indivíduo com quem o marido teria brigado há dois meses. No entanto, ela relatou sobre o que os dois teriam conversado.

Posteriormente, o homem também foi procurado. Ele confirmou que teria tido uma relação com a esposa da vítima, mas negou qualquer envolvimento no crime. Ninguém foi preso. O caso continua sendo investigado.

Com O Tempo