Adolescente é sequestrada e estuprada durante 6 horas em Minas

Uma menina de 13 anos foi sequestrada e obrigada a manter relações sexuais durante 6 horas com um homem que ela conheceu e conversava pelo Facebook. O crime foi neste fim de semana, no bairro Jardim Laguna, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte.

Relação sexual com menores de idade é crime. (Imagem Ilustrativa) — Foto: Pixabay

A vítima contou que após conversas na rede social, o suspeito pediu para ir à casa dela no último sábado (16) para os dois se conhecerem. A menina concordou e por volta da 1h da madrugada de domingo (17), ela o encontrou no portão da casa dela.

Na versão da garota à Polícia Militar, o suspeito, de 34 anos, chegou nervoso e disse que queria levar a menina até a casa dele. A adolescente resistiu, mas o homem a pegou pelo braço e saiu a arrastando a força pelas vias do bairro a pé.

A garota foi levada até um barracão onde havia um cômodo com um colchão no chão. A vítima contou que ficou com medo de gritar e o suspeito estar armado e por isso foi com ele sem pedir socorro. Já no barracão, ela foi obrigada a manter relações sexuais com o suspeito.

Somente por volta de 7h ele liberou a vítima, mas mandou que ela deixasse a calcinha no local e não contasse nada para ninguém. A menina foi embora a pé e chegou em casa desesperada contando o que tinha ocorrido. A Polícia Militar foi acionada.

Os pais da adolescente já tinham sentido a falta dela durante a madrugada e saíram pelas ruas do bairro procurando a filha, porém sem sucesso. O suspeito foi encontrado no barracão indicado pela garota e ele mesmo atendeu o portão. A princípio ele negou o crime, mas depois confessou e,inclusive, devolveu a calcinha da vítima que tinha ficado na casa dele.

O suspeito foi preso por estupro de vulnerável. A vítima foi socorrida para o Hospital Municipal de Contagem para passar por exames médicos e tomar coquetel contra doenças sexualmente trasmissíveis (DSTs). A ocorrência foi repassada para a Polícia Civil para investigações.

Com O Tempo