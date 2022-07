Adolescente de 14 anos é acusada de assassinar idoso com cone de trânsito

Uma adolescente de 14 anos foi acusada de ter participado do assassinato de um idoso de 73 anos com um cone de trânsito. O caso aconteceu em Filadélfia, cidade na Pensilvânia, nos Estados Unidos. As informações são do jornal Daily Wire.

Adolescente foi acusada de matar idoso com cone de trânsito — Foto: Pexels/divulgação

Além dela, outros adolescentes podem responder pelo mesmo crime. Na última semana, câmeras de segurança flagraram o grupo de jovens espancando um idoso com cones de trânsito.

A gravação mostra o grupo perseguindo o idoso por uma rua até que um o acerta na cabeça com o cone. A vítima cai no chão, e outro adolescente o acerta mais uma vez com o cone. As imagens mostram ainda que o idoso se levantou e tentou fugir, mas o grupo o derruba mais uma vez no chão e continua a espancá-lo

De acordo com a polícia, a adolescente atingiu a vítima por duas vezes na cabeça. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital no dia seguinte ao ataque.

Não há informações sobre o que pode ter motivado o grupo a realizar o ataque.

Com O Tempo