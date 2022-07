Mulher agride médicos por não gostar de atendimento e é presa em Minas

Uma mulher de 36 anos foi presa suspeita de agredir dois médicos, na madrugada deste domingo (17), no Hospital Manoel Gonçalves, em Itaúna, na região Centro-Oeste de Minas Gerais. A mulher teria tirado o sapato e batido nos homens.

Hospital onde policiais foram agredidos. — Foto: Reprodução Google Street View

De acordo com o boletim de ocorrência, os médicos plantonistas de 29 e 39 anos contaram que estavam no alojamento do hospital quando a mulher entrou e começou uma discussão. A suspeita se revoltou e com um sapato agrediu os profissionais. Na versão dos médicos, um deles tentou segurar a mulher mas foi novamente agredido por ela com tapas e unhadas.

Os homens disseram que a mulher se exaltou por não aceitar a forma como o filho foi atendido. Já na versão da suspeita, ela disse que entrou no alojamento para exigir atendimento médico para o filho e que foi agredida pelos médicos, mas se defendeu. Ela foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil para prestar esclarecimentos.

A prefeitura de Itaúna emitiu uma nota repudiando a agressão contra os profissionais e que “nada justifica a violência, em especial com relação aos profissionais que estão na linha de frente do atendimento à população. A direção do hospital será acionada para que sejam tomadas medidas urgentes e efetivas para aumentar a segurança dos profissionais que trabalham no Pronto Socorro”, concluiu.

