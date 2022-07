Polícia Civil prende acusado de estelionato a restaurante de Paraopeba

Foi preso na última sexta-feira (15) um homem acusado de estelionato em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O suspeito, de 47 anos, cometeu os crimes em Paraopeba.

Foto: Polícia Civil / Divulgação

A ação para a prisão do homem foi feita pela Delegacia de Polícia Civil de Paraopeba, com a participação de 17 agentes e apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE). Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão.

Em um dos locais alvos da polícia, no bairro Sônia, em Ribeirão das Neves, foi localizado o investigado. No mesmo imóvel foram apreendidas duas armas de fogo, sendo uma pistola calibre .380 e um revólver calibre .38, 13 munições; dois automóveis avaliados em mais de R$ 100.000,00. Além disso foram arrecadados 10 telefones celulares, 16 carteiras de identidade e outros documentos pessoais aparentemente com suporte original, mas conteúdo falso, a maioria deles com a foto do investigado, mas cada um com um nome, 20 cartões bancários, possivelmente em nome de laranjas, entre outros objetos.

A polícia também constatou que o revólver apreendido era de propriedade da Polícia Civil, e havia sido furtado.

O homem, que já tinha antecedentes por furto, receptação e associação criminosa, foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo, e encaminhado ao Sistema Prisional.

Alvo do criminoso foi restaurante

A investigação da Polícia Civil de Paraopeba, iniciada há 7 meses, apurava estelionato contra um restaurante localizado em Paraopeba.A ação criminosa se deu através da indevida abertura de nova conta da empresa em um banco digital, e em seguida os criminosos conseguiram transferir os recebíveis do restaurante para essa nova conta, a qual era acessada apenas pelos criminosos.

Assim, todas as vendas da empresa na maquininha de cartão beneficiavam os criminosos, os quais recebiam na conta que abriram indevidamente os valores que seriam devidos ao restaurante. O prejuízo foi de mais de R$ 300.000,00.

As investigações prosseguem para identificar outros envolvidos no crime e recuperar os valores subtraídos da empresa.

Da redação com Polícia Civil