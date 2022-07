Jovem é preso por assaltar e matar pais e irmã; corpos foram achados carbonizados em vala

Um jovem de 24 anos foi preso em flagrante suspeito de latrocínio, que é roubo seguido de morte, dos pais e da irmã, cujos corpos foram encontrados carbonizados numa vala, numa estrada da zona rural de Nazaré da Mata, na Zona da Mata Norte de Pernambuco. A informação foi confirmada pelo delegado Pedro Leite à TV Globo, nesta terça-feira (19).

Polícia e, de preto, suspeito de envolvimento na morte dos pais e da irmã no local em que corpos das vítimas foram achados, em Nazaré da Mata — Foto: Reprodução/WhatsApp

O homem preso foi Thallys Emanoel Medeiros da Cunha, que mora em Carpina, na mesma região, informou o delegado.

Até a última atualização desta reportagem, o g1 não conseguiu localizar a defesa dele. Na saída da delegacia, apesar de ser abordado por jornalistas, Thallys não se pronunciou.

Em nota, a Polícia Civil informou que as vítimas foram um homem de 49 anos, uma mulher de 56 e outra de 18 anos.

O delegado não gravou entrevista, mas disse no local que Thallys teria dito que contratou criminosos para assaltarem a própria casa e, assim, ficar com parte do que fosse roubado. Não foram divulgados detalhes da dinâmica do crime, nem se foram encontradas essas pessoas que ele teria contratado.

Na delegacia, no entanto, foi informado que a mãe foi identificada como Marcilene Maria Medeiros da Cunha, de 56 anos. O pai, como Manoel Ferreira da Cunha, de 49 anos. A irmã, Thaynara Emanuelly Medeiros da Cunha, tinha 18 anos.

O carro foi encontrado destruído pelo fogo, jogado numa vala, com as rodas para o ar, por agricultores da região. Informações inicias apontam que ele pertencia à mãe de Thallys.

O homem foi encaminhado a audiência de custódia, em que a Justiça deve decidir se ele responde ao processo em liberdade ou se será encaminhado a uma unidade prisional. O g1 entrou em contato com o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) para saber se já havia resultado, mas não recebeu resposta até a última atualização desta reportagem.

