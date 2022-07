Pai mata a filha atropelada após ela tentar proteger o namorado

Um homem de 44 anos foi condenado depois de atropelar e matar a própria filha, de 19. A garota tentava proteger o namorado do pai. O caso aconteceu em Norfolk, na Inglaterra, e foi relatado pelo The Sun.

Nigel Malt atropelou e matou a filha — Foto: Reprodução

De acordo com as autoridades, Nigel Malt tentou acertar o namorado da filha com um pé de cabra. A jovem pediu para que o pai parasse, mas o homem entrou dentro do carro e jogou o veículo contra a filha. Ela foi atropelada por duas vezes.

Ao ver a filha agonizando, o homem ordenou que ninguém chamasse a polícia. Ao contrário disso, colocou a garota no banco da frente e ligou para a mãe dela e ex-companheira dele dizendo que a jovem estava morta. Na ligação, ele avisou da morte e disse que estava levando a garota para que a mãe pudesse vê-la.

O pai da jovem tinha violado uma condicional, uma vez que havia sido preso por agredir a ex-mulher. O promotor do caso, Andrew Jackson, disse que o homem tinha uma “incapacidade de lidar com sua família sem recorrer à raiva e à violência”.

Com O Tempo