Tio esfaqueia sobrinho em briga por pano de prato e volume da TV em Minas

Um jovem de 27 anos foi internado em estado grave após o tio dele, de 43, esfaqueá-lo por conta de uma briga por um pano de prato e do som alto de uma televisão. O caso foi registrado no bairro Maria Helena, na região de Venda Nova, em Belo Horizonte, nesse domingo (17).

Segundo boletim de ocorrência, homem estava com faca na mão e se recusava a entregá-la — Foto: Pixabay

De acordo com informações do boletim de ocorrência, os militares foram chamados até o local do crime. Lá eles encontraram o jovem sentado na calçada, com ferimentos nos braços, peito e rosto. Os policiais providenciaram socorro, e o rapaz foi levado para o Hospital Risoleta Tolentino Neves, onde foi submetido à cirurgia de emergência. Por estar muito ferido, a vítima não conseguiu informar o que ocorreu.

Logo depois de providenciarem atendimento médico para o jovem, relatos de testemunhas levaram os policiais ao suspeito do crime. Em conversa com os militares, o homem, que estava com uma faca na mão e se recusava a entregá-la, disse que se desentendeu com o sobrinho por “motivo fútil”.

Segundo o suspeito, no sábado (16), os dois brigaram por causa de um pano de prato. Sem dar mais detalhes, o homem afirmou que encontrou o sobrinho novamente no domingo (17), e os dois discutiram por causa do som alto de uma televisão.

Em meio à discussão, o suspeito contou que pegou uma faca e entrou em luta corporal com o sobrinho. Ele ainda confirmou que tinha a intenção de matar a vítima. O homem foi preso, e não há mais informações sobre o estado de saúde do jovem.

Com O Tempo