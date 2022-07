Mineira é morta a facadas pelo marido nos Estados Unidos

Uma mineira foi assassinada a facadas pelo marido, na noite do último domingo (17), na casa onde o casal morava no Estados Unidos. A família tenta trazer o corpo dela para o Brasil. Neiriane Pereira da Silva, de 30 anos, é natural de Coroaci, no Rio Doce de Minas Gerais.

Neiriane morreu no apartamento em que moravam. — Foto: Reprodução Facebook

Vizinhos do apartamento onde o casal morava na cidade Framingham, em Massachusetts, acionaram a polícia local após visualizarem sangue nas escadas que levavam até o apartamento do casal, no terceiro andar. Quando a polícia chegou ao local, o marido da mulher, de 40 anos, estava ferido e a mulher também.

O homem foi preso. A suspeita é que ele matou a mineira a facadas e depois tenha tentado se matar tambem com a faca. Os dois foram socorridos de helicóptero até um hospital de Boston, mas Neiriane não resistiu aos ferimentos e morreu. O casal têm uma filha de 12 anos que não estava no apartamento no momento do crime.

O suspeito do crime também é de Coroaci. O casal tinha se mudado para os Estados Unidos há cerca de um ano. O caso já é investigado pela polícia americana. A família agora pede ajuda para trazer o corpo da brasileira para Coroaci. Ajudas podem ser feitas pelo PIX: 05758268607 (CPF), no nome de Vanderli Andrade Barbosa.

Com O Tempo