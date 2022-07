'Passageiros da agonia': ladrões levam caminhão de cerveja e dinheiro em Sete Lagoas

Bandidos tomaram de assalto um caminhão carregado com cerveja na última segunda-feira (18) em Sete Lagoas - as vítimas ficaram horas sob poder dos criminosos.

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista relatou que estava trafegando pela MG 238, próximo à Iveco, quando um Ford Ka prata ordenou parada e um dos passageiros, armado com uma pistola 9mm, anunciou assalto.

Já dentro do caminhão, o criminoso ordenou que as vítimas seguissem para para a região da Comunidade Pai José. Lá, os bandidos assumiram o controle do veículo e colocaram as vítimas no porta-malas do Ford Ka.

A ação dos criminosos começou às 17h e somente às 22h as vítimas foram libertadas.

Ainda de acordo com as vítimas, eles permaneceram durante horas dentro do porta-malas do Ka, enquanto os bandidos trafegavam. Eles foram libertados na Avenida Castelo Branco, já na outra entrada de Sete Lagoas, sentido BR 040.

Além da bebida, as vítimas levavam consigo R$ 10 mil. O veículo foi localizado em Ribeirão das Neves ainda na noite de segunda-feira. Já os criminosos não foram encontrados.

Da redação com 25º BPM