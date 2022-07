Homem pega ônibus em garagem de empresa para 'dar uma volta' e é preso

Um homem de 28 anos foi preso nessa terça-feira (19), em Itajubá, no Sul de Minas, após pegar um ônibus na garagem de uma empresa e sair “para dar uma volta” pela cidade. O coletivo estava com as chaves na ignição.

Funcionário da empresa contou que tentou deter o homem, mas ele se limitou a mandá-lo sair da frente — Foto: Pixabay

Segundo relato de um funcionário da empresa para a Polícia Militar, ele se deparou com o suspeito saindo do local dirigindo o veículo. O trabalhador, então, tentou deter o homem, que se limitou a mandá-lo sair da frente e continuou na condução do ônibus.

Os militares foram acionados, começaram um rastreamento em busca do suspeito e encontraram o homem sendo contido por populares. Aos policiais, ele alegou que o ônibus estava com a chave na ignição e que saiu dirigindo para “dar uma volta”

A perícia realizou os trabalhos de praxe. O veículo foi devolvido para o proprietário. O homem foi preso em flagrante delito e conduzido até uma Delegacia de Polícia Civil.

Com O Tempo