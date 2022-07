Adolescente atira acidentalmente em amigo durante 'brincadeira' com arma

Um adolescente de 17 anos atirou acidentalmente no rosto de um amigo dele, da mesma idade, após pegar a arma do avô durante uma brincadeira entre os dois. O caso foi registrado no município de Lagamar, no Noroeste de Minas, nessa terça-feira (19).

Foi constatado que a arma estava legalizada — Foto: Pixabay

De acordo com informações do boletim de ocorrência, os jovens, que estavam na casa do avô de um deles, estavam entretidos com armas de brinquedo. Em determinado momento, um adolescente resolveu pegar a arma do parente, que estava dentro de uma bolsa na sala da residência.

Os dois amigos começaram, por curiosidade, a manipular a arma, um revólver calibre .38. De repente, um deles disparou acidentalmente e atingiu o lado esquerdo do rosto do amigo. O rapaz imediatamente foi socorrido, levado para o Hospital de Pronto-Socorro e não corre risco de perder a vida.

O adolescente que efetuou o disparo acidental foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil junto ao avô. Foi constatado que a arma era legalizada. O revólver foi apreendido. O caso continua sendo investigado.

Com O Tempo