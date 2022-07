Garota de 5 anos morre após ser baleada por traficante que queria acertar rival

Uma menina de 5 anos morreu após ser baleada na cabeça na quarta-feira (20) na comunidade do Carvão, em Itaguaí, na região metropolitana do Rio de Janeiro. A morte de Esther Vitória foi confirmada na manhã desta quinta-feira (21). As informações são do g1.

Esther Vitória morreu após ser atingida na cabeça — Foto: Arquivo pessoal

A garotinha foi socorrida em estado grave e internada no Hospital Pedro II, em Santa Cruz, na Zona Oeste da capital fluminense. O homem que atirou na menina foi preso pela Polícia Militar daquele Estado.

Aos policiais, ele confessou que atua no tráfico de drogas e que foi o autor do disparo. O homem disse que o tiro foi direcionado para um rival, mas acabou acertando a criança. Ele disse ainda que soube que um inimigo estava na comunidade por meio de um rádio comunicador.

O rival, alvo do disparo, também foi encontrado e preso pelos policiais. Ele foi encontrado em uma mata na comunidade amarrado com a arma utilizada no crime. Segundo os policiais, os traficantes da comunidade tentaram armar para que o rival fosse incriminado pela morte da criança.

Com O Tempo