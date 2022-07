Adolescente é espancado e apedrejado em enterro em Minas

Um adolescente de 17 anos foi espancado durante uma cerimônia de sepultamento no Cemitério da Paz, em Itabira, na Região Central de Minas Gerais. Ele foi agredido com pedradas, socos e chutes, acusado de envolvimento na morte de Marcelo Marques Fonseca, de 18 anos, no último domingo (17).

Sepultamento foi em Itabira, na região Central de Minas Gerais. — Foto: Divulgação/Prefeitura Municipal de Itabira

De acordo com a vítima, que estava acompanhada do pai, os agressores o acusaram de ter passado informações sobre a localização de Marcelo Fonseca, o que teria coloaborado para o assassinato. O adolescente negou as acusações e disse que não teria motivos para colaborar com o crime que resultou na morte. Fonseca foi assassinado a tiros na praça do Areão, durante o encerramento do 48º Festival de Inverno.

O adolescente de 17 anos teve ferimentos na cabeça e em diversas partes do corpo. Ele precisou ser socorrido e encaminhado para o Pronto-Socorro Municipal de Itabira. No entanto, com medo de novas agressões, a família pediu para que ele fosse transferido para o Hospital de São Gonçalo do Rio Abaixo, uma cidade da região.

Alguns dos envolvidos nas agressões já foram identificados. De acordo com a Polícia Militar, as informações iniciais indicavam que seis pessoas estariam envolvidas. A PM informou que será aberto um inquérito para investigar o caso.

Com O Tempo