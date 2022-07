Ladrão fica preso em chaminé ao tentar furtar padaria

Um homem de 25 anos ficou preso em uma chaminé durante a tentativa de furto a uma lanchonete no bairro Platina, de Ituiutaba, no Triângulo Mineiro, nesta sexta-feira (22). Ele estava com uma faca no bolso e ainda ficou ferido pelo objeto.

Homem ficou preso em chaminé. — Foto: Corpo de Bombeiros

De acordo com o Corpo de Bombeiros, era por volta de 3h quando o homem ficou preso e, desesperado, ele começou a gritar, chamando a atenção de moradores que acionaram os bombeiros e a Polícia Militar. O furto foi completamente frustrado e o criminoso ainda acabou preso.

O suspeito precisou ser retirado da chaminé pelo Corpo de Bombeiros e o resgate demorou cerca de uma hora. A chaminé tem um formato de funil e o ladrão ficou preso na base dela. A chaminé precisou ser desmontada. O homem ainda estava com uma faca no bolso e ao tentar se desprender do fuil ele ficou ferido pela arma.

O suspeito foi levado para um hospital ferido, parte da coifa da churrasqueira ficou presa ao corpo dele. O homem foi escoltado pela Polícia Militar na unidade de saúde e após o atendimento médico ainda será levado para a Delegacia de Polícia Civil por causa do crime. A ocorrência vai ser investigada.

Com O Tempo