Homem é morto a tiros após partida de futebol em Minas

Um homem foi morto a tiros em Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nesse domingo (24), após uma partida de futebol. De acordo com a Polícia Militar (PM), Leandro Rodrigues, de 34 anos, foi encontrado já sem vida dentro do carro dele, usando a camisa do time que defendeu no jogo.

Campo de futebol (imagem ilustrativa) — Foto: Reprodução/Elvys Lopes

O veículo estava parado na Avenida Pau Brasil, no bairro Serra Dourada, em frente ao campo de futebol da Vila Ideal. Havia muito sangue dentro do carro e, segundo a perícia, a vítima tinha marca de dois disparos.

Enquanto os policiais atuavam nessa ocorrência, foram informados de que um homem de 31 anos havia dado entrada em um hospital da cidade, ferido por arma de fogo.

Os militares apuraram que ele tinha participado da mesma partida de futebol e, no final, foi abordado por um homem magro, de 1,80, que atirou três vezes contra ele. A arma falhou e o suspeito fugiu.

Segundo a PM, tanto o homem morto quanto o ferido tinham passagens pela polícia por tráfico de drogas. O celular de Leandro, encontrado ao lado do corpo, foi apreendido para ajudar nas investigações.

Testemunhas contaram à polícia que, no dia em que morreu, Leandro fez quatro gols. Não houve briga ou confusão durante a partida. Ninguém quis testemunhar sobre o assassinato, embora o local estivesse cheio de pessoas no momento dos disparos.

O corpo da vítima foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Betim.

Com g1