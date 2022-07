Atriz Vera Fischer é assaltada na Feira Hippie, em Belo Horizonte

A atriz Vera Fischer, de 70 anos, foi assaltada na tarde deste domingo (24) na Avenida Afonso Pena, na Feira Hippie, no Centro de Belo Horizonte.

A atriz Vera Fischer no palco do Sesc Palladium, em Belo Horizonte — Foto: Carlos Costa/Divulgação

A estrela esteve em cartaz na capital mineira com o espetáculo "Quando eu for mãe quero amar desse jeito". As apresentações foram na noite de sexta-feira (22), sábado (23) e no domingo ao lado dos atores Mouhamed Harfouch e Larissa Maciel.

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), a artista foi à 4ª Companhia e informou que foi roubada por volta das 13h. Uma mulher cortou a bolsa da artista e furtou cerca de R$ 200, um cartão de banco, outro de uma loja de departamento e documento pessoal. Vera contou ainda que não conseguiu identificar a suspeita, mas que a viu fugindo.

A assessoria de imprensa da atriz se pronunciou por meio de nota.

Leia na íntegra:

Vera Fischer foi furtada em 24/07 por volta das 13h enquanto passeava pela Feira Hippie em Belo Horizonte onde estava em cartaz com a Peça Quando Eu For mãe Quero Amar Desse jeito. A artista não foi ferida. Foram furtados cartões de banco, documentos e aproximadamente R$ 200,00 em dinheiro. O boletim de ocorrência foi feito e o casal que praticou o crime não pode ser identificado. Uma mulher que prefere o anonimato presenciou o momento em que os documentos foram jogados em uma lixeira por um homem. Ela os recolheu e fez contato com a com a Agencia Amarelo Urca que faz a gestão de imagem e carreira da Artista e combinou a devolução.

“Agradeço e admiro muito essa pessoa que escolhe ficar no anonimato e dispor do seu tempo para buscar os meios de fazer o bem e o que é certo.”

Vera Fischer lamenta a ausência de segurança e ressalta a gravidade das desigualdades existentes no país.

“Obrigada, muito obrigada a todas as pessoas que se mobilizaram para resolver o problema. Ainda são muitos os brasileiros que não desistem nunca de construir esse país cada dia melhor mesmo diante de tantas dificuldades nos tempos atuais.”

Leia a íntegra da nota:

"A Guarda Municipal atua na Feira Hippie fazendo um policiamento de proximidade marcado pela circulação a pé entre as pessoas, prestando informações variadas aos visitantes, evitando vandalismo e coibindo furtos e roubos a transeuntes. Tal patrulhamento se soma ao trabalho da Polícia Militar, que também está presente no local.

O efetivo empenhado não é informado por questão de segurança. Rondas em viaturas também são realizadas pelos guardas municipais nas ruas do entorno da feira, sendo otimizadas com o monitoramento de imagens captadas pelo Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH), com suas câmeras espalhadas pela cidade, que possibilitam a identificação e prisão em flagrante de infratores, bem como o encaminhamento dos envolvidos às Centrais de Flagrantes (Ceflans) da Polícia Civil, para as devidas providências".

Com g1