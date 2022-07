Quase 20 túmulos são quebrados e bacia com sangue é deixada em cemitério de Minas

Dezenove túmulos foram encontrados danificados no Cemitério Municipal Terra Santa em Presidente Olegário, no Noroeste de Minas Gerais, nesta segunda-feira (25). Uma bacia suja de sangue foi encontrada no local e há suspeita de que algum ritual tenha sido realizado no cemitério.

Cemitério ficou com vários danos. — Foto: Presidente Olegário Hoje

A prefeitura da cidade registrou um boletim de ocorrência na Polícia Militar. A suspeita é que o vandalismo tenha ocorrido no fim de semana, mas foi nesta segunda-feira pela manhã, quando chegaram para trabalhar, que os funcionários encontraram os danos.

Ainda não há suspeitos do crime e aparentemente nada foi furtado. Nenhum corpo foi violado. Não é a primeira vez que o cemitério é vítima de vandalismo. Já aconteceu outras vezes de ocorrerem roubos e quebra de túmulos no mesmo local.

A prefeitura da cidade estuda a instalação de câmeras e outras medidas no cemitério para aumentar a segurança do local. O caso foi repassado à Polícia Civil para investigações.

Com O Tempo