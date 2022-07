Mãe e bebê são encontrados mortos em apartamento; outro filho de 2 anos está desaparecido

Uma jovem de 23 anos e o filho dela de 3 meses foram encontrados mortos com sinais de violência em um apartamento de Blumenau, no Vale do Itajaí, nesta segunda-feira (25). A Polícia Civil investiga o caso e acredita que o marido, de 28 anos, tenha cometido o duplo homicídio. O casal tem ainda outro filho, um menino de 2 anos, que está desaparecido.

Jessica e bebê Theo foram encontrados mortos em Blumenau — Foto: Reprodução/Redes sociais

O delegado responsável pelo caso, Ronnie Esteves, relatou que a polícia recebeu a informação às 10h desta segunda e uma mulher estaria morta dentro de um apartamento no Bairro da Velha. Os policias foram até o endereço, chamaram e ninguém atendeu. Em seguida, eles forçaram a entrada e encontraram as vítimas.

"Eles [policiais] entraram nesse apartamento e, já na entrada, eles identificaram gotas de sangue", disse o delegado. As vítimas foram encontradas dentro de um quarto, que estava trancado. O bebê estava em cima de uma cama.

A Polícia Civil aguarda laudo do Instituto Médico Legal (IML) sobre os corpos. O delegado informou que as duas vítimas tinham ferimentos na garganta. Uma faca com sangue foi encontrada no apartamento e foi apreendida. Ela passará por perícia.

A jovem foi identificada como Jéssica Mayara Ballock e o bebê, como Théo Pereira.

Investigação

Esteves afirmou que o marido é o principal suspeito. "A Polícia Civil não descarta nenhuma linha de investigação, mas essa é a mais forte. A família estava reunida na casa do pai da Jessica no sábado. Ficaram lá o dia inteiro, foram embora à noite", relatou o delegado.

O marido tem passagens pela polícia, mas os crimes não foram detalhados.

Até a tarde desta segunda, o marido e o filho de 2 anos não haviam sido encontrados. O casal estava junto há cerca de quatro anos.

Testemunhas ainda não foram ouvidas. Conforme o delegado, ninguém havia se prontificado a ir à delegacia para prestar depoimento até a tarde desta segunda.

"A gente está coletando algumas outras informações. Os familiares também serão ouvidos. É um momento difícil, então a gente espera, nos próximos dias, começar a ouvir testemunhas para que a gente possa entender a motivação e definir a autoria", afirmou o delegado.

Ele explicou que o prédio onde a mãe e o bebê foram encontrados mortos não tem câmeras de segurança. O prazo para a conclusão do inquérito policial é de 30 dias, que podem ser prorrogados.

"A gente precisa agora documentar essa prova testemunhal, ouvir familiares para entender se foi uma situação ali, um episódio aleatório, uma discussão de momento ou se não, se o casal já tinha brigas passadas. Mas isso tudo a gente vai apurar no bojo desse inquérito policial é chegar o quanto antes na autoria desse crime", disse o delegado.

Com g1