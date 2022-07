Adolescente furta fuzil que estava dentro de viatura da polícia em Minas

Um fuzil da Polícia Militar foi furtado de uma viatura enquanto os militares faziam uma abordagem no bairro Califórnia, em Passos, cidade do Sul de Minas. A arma foi encontrada horas depois da ação ousada do criminoso, que seria um adolescente.

Furto aconteceu no momento em que os militares se afastaram da viatura para fazer uma abordagem de rotina — Foto: PMMG/DIVULGAÇÃO

Conforme a PM, o crime aconteceu por volta das 18h do último sábado (23). Durante uma abordagem de rotina, os policiais tiveram que se afastar da viatura, momento em que um adolescente teria aproveitado da situação, entrou no carro e furtou o fuzil.

Depois do furto, ele saiu correndo com a arma na mão. A cena foi vista e narrada aos militares por moradores da região que presenciaram toda a ação criminosa. Os oficiais só sentiram a falta do armamento quando voltaram até o veículo e foram avisados pelos moradores sobre o que tinha acontecido.

As buscas foram iniciadas e, horas depois, a arma foi encontrada jogada em um matagal, próximo ao local onde foi furtada. Até o momento, o adolescente responsável pelo crime não foi identificado ou apreendido.

Com O Tempo