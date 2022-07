Homem é preso enquanto fazia churrasco para comemorar roubo

Um homem foi preso em um churrasco, com uma arma na cintura e R$ 2.610 no bolso, enquanto comemorava um roubo supostamente feito por ele. O caso foi registrado em Sapucaia, distrito de Caratinga, na região do Rio Doce, no último sábado (23).

Várias pessoas participavam do churrasco e foram revistadas — Foto: Pixabay

De acordo com informações do boletim de ocorrência, policiais foram chamados até um sítio por moradores locais. Segundo os denunciantes, o suspeito estava perturbando o sossego com a comemoração.

As testemunhas ainda relataram que o homem estava celebrando um roubo "bem-sucedido", que teria sido feito dias antes em uma cafeteria. Na ocasião, o suspeito teria levado uma grande quantidade de dinheiro.

Quando chegaram até o lugar onde o churrasco estava sendo promovido, os militares se depararam com diversas pessoas. Todos foram revistados. Os policiais encontraram um revólver calibre .32 na cintura do suspeito, além da quantia em dinheiro no bolso da bermuda dele. O homem foi preso e encaminhado para uma delegacia da cidade.

Com O Tempo