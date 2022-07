Criminosos amarram mãe e duas filhas e roubam R$ 70 mil em Minas

Uma família foi rendida e feita refém durante a madrugada desta terça-feira (26) na rua Pusco, no bairro Bethânia, em Ipatinga, na região do Rio Doce, em Minas Gerais. De acordo com a Polícia Militar, três homens entraram armados no imóvel e amarraram a mãe, de 39 anos, e as filhas de 18 e oito anos. O trio roubou cerca de R$ 70 mil reais em dinheiro, além de joias, cartão bancário e a chave de um carro.

Polícia iniciou uma operação para localizar os suspeitos, mas até o momento não foram encontrados. — Foto: Google Street View

A mulher relatou aos militares que os homens chegaram na casa durante a madrugada, por volta das três horas. Ela escutou um barulho no portão e ao subir as escadas para verificar, encontrou os suspeitos. Segundo a mulher, um estava com uma arma em mãos e outro com o objeto na cintura. O trio anunciou o roubo e disse que sabia que a vítima tinha dinheiro guardado em casa. De acordo com a Polícia Militar, a vítima relatou que elas foram amarradas e vigiadas por um dos homens, enquanto os demais reviraram toda a residência a procura do dinheiro.

Em posse do dinheiro e dos bens, o trio levou as vítimas para um dos quartos da residência. Eles informaram que, ao sair, iriam deixar a chave e os celulares na garagem da casa. Aos militares, a mulher disse que um dos envolvidos afirmou que monitora a vítima há quase quatro meses. Ela desconfia que uma pessoa que chegou a entrar na garagem do imóvel nos últimos dias e que vista por um morador da região possa estar envolvida.

A Polícia iniciou uma operação para localizar os suspeitos, mas até o momento não foram encontrados. A ocorrência ainda está em andamento. A Polícia Civil informou que a perícia esteve no local e que investiga o caso.

