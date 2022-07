Homem mata a ex e fere o próprio irmão por não aceitar namoro deles

A polícia segue em busca de um homem de 22 anos que matou a ex-namorada, de 20, e o próprio irmão, de 28, com quem a jovem estava namorando atualmente. O casal saía de uma mercearia em Ouro Fino, no Sul de Minas, quando foi atacado com uma faca pelo suspeito.

A mulher chegou a correr do suspeito por cerca de três quarteirões, mas acabou alcançada e morta com várias facadas — Foto: REPRODUÇÃO/GOOGLE STREET VIEW

O crime foi registrado pela Polícia Militar (PM) na noite de sexta-feira (22), na rua Rosalina Cândido de Oliveira, no bairro Jardim Vila Prateada. Quando os militares chegaram ao endereço, encontraram a jovem caída com diversos ferimentos e com uma faca grande sobre o corpo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte ainda no local, socorrendo em seguida o irmão do suspeito, que sofreu uma perfuração na barriga. Ele seguia internado em estado grave na Santa Casa da cidade.

Desde o crime, a PM fez buscas em diversas localidades, sem conseguir capturar o suspeito. Além disso, três denúncias anônimas feitas pela população sobre o paradeiro do homem foram recebidas pela corporação, mas, ao averiguar, ele não foi encontrado.

O caso foi repassado para a 9ª Delegacia de Polícia Civil de Ouro Fino, que investigará o feminicídio.

Jovem não aceitava relacionamento

Ainda de acordo com o relato de familiares do autor das facadas à polícia, o rapaz não aceitava o término do relacionamento e nem o novo namoro dela com o seu irmão, o que teria motivado o crime. Com isso, ele foi armado de uma faca para a porta da mercearia e, ao ver o casal saindo, os atacou.

Ferido, o irmão dele caiu ali mesmo, enquanto a mulher tentou fugir, mas foi alcançada e morta com diversas facadas na calçada, a cerca de três quarteirões do local do primeiro ataque.

Com O Tempo