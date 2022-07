Pastor é assaltado durante culto e ladrões levam mais de R$ 5 milhões

O pastor da igreja Leaders of Tomorrow International Ministries, de Nova York, nos Estados Unidos, foi assaltado durante a celebração de um culto realizado nesse domingo (24).

Pastor foi assaltado durante live de culto — Foto: Twitter/reprodução

Lamor Whitehead estava no altar quando foi surpreendido por dois homens vestidos de roupas escuras e máscaras. Ao todo, foram levados mais de US$ 1 milhão, equivalente a mais de R$ 5 milhões. As informações são da CNN.

A celebração era transmitida em uma live, e o assalto foi transmitido ao vivo. Nas imagens, é possível ver que o pastor se abaixa prontamente com o anúncio do assalto. Eles parecem remover vários objetos do pastor antes de irem embora.

Não é possível saber quantas pessoas estavam presentes no momento do crime. Em uma publicação feita pelo Facebook, o pastor ofereceu uma recompensa de US$ 50 mil em dinheiro para quem tivesse informações sobre o paradeiro dos assaltantes.

Até o momento, os ladrões não foram encontrados pela Polícia. De acordo com as autoridades, pessoas estão sendo entrevistadas, e as imagens ainda estão sendo analisadas.

Com O Tempo